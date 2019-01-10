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HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan adayları 2019

HDP Eğil belediye başkan adayları son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi-HDP, 2019 yerel seçim belediye başkan adaylarını 19 merkezde ön seçim sonucu belirledi. HDP'nin belli olan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır Eğil ilçesi de yer aldı. Peki HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim HDP Eğil belediye başkan adayları 2019 listesi.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:09
HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan adayları 2019

HDP Eğil belediye başkan adayları son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi-HDP, 2019 yerel seçim belediye başkan adaylarını 19 merkezde ön seçim sonucu belirledi. HDP'nin belli olan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır Eğil ilçesi de yer aldı. Peki HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim HDP Eğil belediye başkan adayları 2019.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor. HDP Diyarbakır Sur belediye başkan adayları Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir oldu.

HDP Eğil belediye başkan adayları 2019 

HDP Diyarbakır Eğil belediye bakan adayı Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul oldu.

HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Eğil belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 52

AK Parti % 40

Hüda Par % 3

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:09
  1. İstanbul
  2. HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan adayları 2019
  3. hdp diyarbakır belediye başkan adayları 2019 listesi

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