HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Zillet İttifakının Gizli Ortağı olacak!

Hakkı Bilir İstanbul

Zillet ittifakının paydaşları yerel seçimler öncesinde sergiledikleri siyasi kurnazlığın bir benzerini sahnelemek için hazırlanıyor. HDP ile olan ittifakın İYİ Parti ve CHP tabanında rahatsızlık oluşturmasının meydana getirdiği tedirginlik sonrası harekete geçen liderler, HDP’nin saf dışı edildiği görüntüsünü vermek için yapay tartışmalar üretiyor. HDP’nin ittifak dışında tutulduğu algısını oluşturmak isteyen CHP ve İYİ Parti, bu yolla kendi tabanındaki çözülmelerinin önüne geçmek istiyor. Son kertede blok halinde zillet ittifakının adayında birleşecek olan CHP, İYİ Parti ve HDP ortaklığı o güne kadar birlikte değillermiş imajı çizmek için suni tartışmalar yapıyor. Siyasiler ve gazeteciler, 2019 yerel seçimleri öncesinde uygulanan bir kirli siyasi oyuna karşı kamuoyunu uyarıyor.

Siyasi ilkesizlik

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, “İYİ Parti resmiyette HDP ile olmadığını söylüyor. Önemli olan senin resmiyette HDP ile yan yana olup olmaman değil. İYİ Parti bir yandan HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyor, bir yanda da HDP’nin gayri resmi de olsa desteklediği bir bloğun içinde yer alıyor. Akşener’in tavrı ilkesizliktir. Bir siyasetsizlik halidir” dedi. İttifakın bir çelişkiler yumağı olduğunu kaydeden Metiner, “İYİ Parti’nin bu çelişkiyi çözmesi lazım. Bu İYİ Parti adına kabul edilebilir bu durum değil. İYİ Parti’nin hiçbir şekilde HDP’nin yer aldığı bir blokta bulunmaması lazımdır. Ya da HDP’yi konumlandırdığı yeri netleştirmesi gerekiyor. İYİ Parti CHP ile çelişki yaşamak istemiyor. Ama HDP konusunda netliği olmadığı gibi HDP tabanına da rahatlıkla göz kırpabiliyor. İster açıktan ister gayri resmi de buluna mevcut durum İYİ Parti’nin HDP’nin de içinde yer aldığı bir bloğu göstermektedir” şeklinde konuştu.

Aynı adaya oy verecekler

Gazeteci yazar Murat Özer, “Evet aralarında bir danışıklı kavga var ama HDP bu esnada ne koparabilirimin hesaplarını da yapıyor. Özellikle İYİ Parti üzerinden bu şantajı yapıyor. Seçimlere yaklaştığımız süreç içerisinde sayın Erdoğan’a karşı ortak hareket edecekleri konusunda hiçbir şüphe yok” ifadelerini kullandı. İttifak arasında yapay tartışmaların bilinçli olarak çıkartıldığını kaydeden Özer, “Erken seçim meselesini gündemden tamamiyle kaldırdılar. Bu arada 2023’e kadar seçim olmayacağını anlayınca HDP de şantaj siyasetine başladı. İYİ Parti’nin tabanı da rahatsız. CHP’nin ulusalcı tabanı da rahatsız. Lakin sonuç itibariyle seçime gidildiğinde ortak bir tavır alacakları konusunda kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” dedi.

