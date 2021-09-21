HDP: Çözümün adresi ve asıl muhatabı Abdullah Öcalan’dır

Bebek katili ve vatan haini Abdullah Öcalan'ı kürt sorunun muhatabı olarak gören HDP'ye destekçileri CHP ve İYİ Parti sahip çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunun çözümü için 'meşru bi organ olan HDP ile çözebiliriz' dedi. HDP'li Sezai Temelli buna “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır…” diye karşı çıktı. İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl bir tepki göstereceği merakla beklenirken, İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu ile yaptığı görüşmeyi yazdı. İşte yazının ilgili bölümü...

İYİ Parti: HDP meşrudur, kanıtı da Meclis'te olmasıdır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu ise HDP’nin meşru bir parti olduğunu, bunun en iyi göstergesinin de TBMM’deki temsilinde görüldüğünü vurguladı.

“HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir.”

Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda İmralı’yı gayrı-meşru olarak görmesini anlamlı bulduğunu ve desteklediğini belirtti…

Temelli'nin çıkışı Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi

Kürt seçmeni kendi hanesine kimsenin yazmaya hakkı olmadığını, sorunların çözüm yerinin de gayrı meşru yerler dışında TBMM olduğunun da altını çizdi. Temelli’nin çıkışı aslında daha önce de aynı cümleyi farklı versiyonda söyleyen Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi.