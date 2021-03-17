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Gündem HDP başka parti mi kurdu? HDP'nin yedek partisi hangisi?
Gündem

HDP başka parti mi kurdu? HDP'nin yedek partisi hangisi?

HDP'nin kapatılması son dakika ülke gündeminde sıcak bir gelişme olarak yer aldı. Uzun süredir konuşulan HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. HDP'nin kapatılmasının ardından izlenecek yol ise merak kazandı. HDP başka parti mi kurdu? HDP'nin yedek partisi hangisi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:33:00 -
HDP başka parti mi kurdu? HDP'nin yedek partisi hangisi?

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasına yönelik açıklamaları sonrası hem yargı cephesinde hem de Meclis’te yeni adımlar atılmaya başlandı. Aralarında 5 HDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığına sunulmuştu.

HDP başka parti mi kurdu?

HDP’nin kapanması durumundu teröristlerin siyasi sözcülüğünü yapan HDP'li vekillerin, 2014'te Barış ve Demokrasi Partisi'nin 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) geçeceği öğrenildi.

HDP'nin yedek partisi hangisi?

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 11 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu. DBP, HDP'nin yedek partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DBP" şeklindedir. Simgesi başağı elinde tutan insan silüeti ve sekiz yıldızdır. DBP Eş genel başkan Salihe Aydeniz HDP eski Diyarbakır milletvekilidir. DBP'nin doğu ve güneydoğu illerinin yanında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde il ve ilçe örgütleri bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde; DBP'li çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclis üyesi terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına suç işleme ve terör örgütüne finans sağlama gibi suçlardan tutuklanması ve hapis cezasına çarptırılmasıyla gündeme gelmişti.

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