Hazırladığı projelerle gençlerin kalbine dokunuyor

SİVAS (AA) - İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde görev yapan imam hatip Mehmet Çelebi, hayata geçirdiği çok sayıda projeyle gençlerin sevgisini kazanıyor.

İlçede yaklaşık 3 yıl önce Diyanet Gençlik Merkezinin kurulmasına öncülük eden ve merkezin koordinatörlüğünü yapan Çelebi, hazırladığı projeler ve gerçekleştirdiği etkinliklerle çok sayıda gence ulaştı.

Gençlerle özel olarak ilgilenen Çelebi, dini derslerin yanı sıra bisiklet, yürüyüş, kayak, salon sporları, yüzme, futbol ve voleybol turnuvaları, dini yarışmalar, sinema, yaz ve kış kampları gibi etkinlikler düzenledi, çok sayıda proje hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliklerine farklılık kazandıran Çelebi, "Minik Kalplere Mutluluk" projesiyle 6 ay boyunca evlerinde ziyaret ettiği çocuk ve gençlere çeşitli hediyeler verdi, uzaktan eğitimler ve sohbet programları yaparak onlarla bağını koparmadı.

Son olarak "Eğitimde İlk Adımda Beraberiz" projesini hazırlayan Çelebi, hayırseverlerin destekleriyle tedarik ettiği okul çantası, beslenme çantası, kırtasiye malzemeleri ve çocuk dergilerinden hazırladığı hediye paketlerini, İlçe Müftüsü Burhan Al'ın öncülüğünde 1. sınıfa başlayan öğrencilerin evlerine ulaştırdı.

İmam hatip Mehmet Çelebi, AA muhabirine, gençlik merkezinde kayıtlı 370 öğrencilerinin olduğunu söyledi.

- "Yeni projemiz camiler arası futbol ligi"

Merkezde öğrencilere yönelik çok sayıda faaliyet yaptıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Halı saha ve stadyumda futbol, haftada iki gün havuzda yüzme, bir gün bisiklet turları yapıyoruz. Projelerimizi Türkiye geneline yaymak istiyoruz ve bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Camiler arası futbol turnuvası yaptık, tüm camiler bir araya geldi. Yeni projemiz camiler arası futbol ligi. Satranç turnuvaları, masa tenisi turnuvaları düzenledik. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, 40 hadis ezberleme yarışmaları düzenleyerek çocukların dini ve manevi bilgilerini geliştirmeye çalıştık."

Çelebi, merkezdeki öğrencileri kışın Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne götürdüklerini anlatarak, "Birçoğu kayak merkezine ilk defa gitmişlerdi, gözlerinden mutlulukları adeta fışkırıyordu." dedi.

Birçok öğrenciyi aquapark, sinema ve kayakla tanıştırdıklarını dile getiren Çelebi, Sivas'a gezi düzenlediklerini ve tarihi mekanları gezdiklerini ifade etti.

Çelebi, salgın sürecinde Kadir Gecesi'nde, ramazan ayında, milli ve manevi günlerde öğrencileri her fırsatta ziyaret ettiğini, hediyeler götürerek onların kalplerine dokunmaya çalıştığını söyledi.

İlçe Müftüsü Burhan Al da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Eğitimde İlk Adımda Beraberiz" projesinin başlatıldığını aktardı.

Proje kapsamında 1. sınıfa başlayanları yalnız bırakmak istemediklerini dile getiren Al, Çelebi yönetimindeki Diyanet Gençlik Merkezi görevlilerinin gece gündüz demeden ilçedeki çocuklar ve gençler için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.



