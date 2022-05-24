Haziran'a girerken yağan kar, kışı aratmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerine yakın yağan yağmur yerini kara bıraktı. Sarıçam ormanları ve mayıs ayında açan sarı çiçekler karla kaplandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere köyüne yağan kar, kışı aratmadı. Evler, ekili alanlar beyaza büründü, meralarda otlayan hayvanlar güçlükle köye gelebildi.

Vatandaşlardan Fırat Aktaş, AA muhabirine, mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugün mayısın 24'ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş." dedi.

Aracıyla köyden Sarıkamış'a gelen Metin Nail ise, "Şaşırdık, mayıs ayında her taraf beyaz büründü." diye konuştu.

Bölgede yağışın gece de devam edeceği belirtildi.