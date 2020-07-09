Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
COVID-19 mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.
Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz’da yapılacağı açıklanmıştı. İş akdi 15 Mart’tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere dün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.