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Ekonomi Hazineden 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Ekonomi

Hazineden 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:44:53 -
Hazineden 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 519 milyon 650 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 519 milyon 650 bin lira tutarında, 9 Aralık 2020 valörlü, 3 Aralık 2025 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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