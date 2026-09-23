Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gri liste açıklaması: Riskin olmadığı açıkça tescil edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun yayımlandığını duyurdu.

FATF tarafından yayımlanan değerlendirme raporunda, Türkiye’nin mali suçlarla mücadele kapsamında mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları incelendi.

Rapora göre Türkiye, FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulundu.

FATF’ın etkililik değerlendirmesinde ise Türkiye’nin performansı 11 kısa vadeli çıktı başlığı üzerinden değerlendirildi.

Türkiye, bu başlıkların 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” kategorisinde yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, sonuçların Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadelede ulaştığı seviyeyi gösterdiği belirtildi.

“STRATEJİK EKSİKLİK BULUNMADI”

Bakanlık açıklamasında, yapılan mevzuat düzenlemeleri, kurumsal çalışmalar ve uygulamalarla Türkiye’nin mali suçlarla mücadele kapasitesinin güçlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, FATF değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin bu alanlarda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığının ve buna bağlı olarak gri liste riskinin olmadığı hususunun FATF tarafından tescil edildiği kaydedildi.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde raporda belirtilen geliştirme alanlarına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Bu kapsamda, “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” çerçevesinde çalışmalar devam edecek.

Bakanlık, mali sistemin bütünlüğünün korunması ve suç gelirleriyle etkin mücadelenin Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini vurguladı.