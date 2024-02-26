  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Brezilya'daki G20 toplantısına katılacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Brezilya'daki G20 toplantısına katılacak

Yeniakit Publisher
2024-02-26 12:20:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Brezilya'daki G20 toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.

Bakan Şimşek'ten 'fiyat istikrarı' mesajı
Bakan Şimşek'ten 'fiyat istikrarı' mesajı

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'fiyat istikrarı' mesajı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı

Bakan Şimşek'ten FATF kararı sonrası ilk mesaj: Türkiye son eşiğe geçti!
Bakan Şimşek'ten FATF kararı sonrası ilk mesaj: Türkiye son eşiğe geçti!

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten FATF kararı sonrası ilk mesaj: Türkiye son eşiğe geçti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23