  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan 2020 yılı büyüme tahminini açıkladı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan 2020 yılı büyüme tahminini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında büyüme tahmininin yüzde 0,3 olmasını beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:11:00 - 2020-11-17 11:41:32
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan 2020 yılı büyüme tahminini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomiye yönelik olarak 2020 yılında yüzde 0.3 oranında büyüme beklendiğini söyledi

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz.

IMF tahminlerine göre dünyada açıklanan toplam tedbir büyüklüğü 12 trilyon dolara ulaşmıştır.

Yılın ikinci yarısında tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz.

2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz.

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik

Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz

Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz.

Fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi
Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye küstah bir şekilde yaptırım tehdidinde bulundu. Beaune, Türkiy..
ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte
Dünya

ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte

Amerika Birleşik Devltelri (ABD) ordusunun, dünyanın dört bir yanında kullanılan ve zararsız gibi görünen telefon uygulamaları üzerinden ins..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay