  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:20:36 -
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz” dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ’Birlikte Başaracağız’ başlığı ile yaptığı paylaşımda, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.



Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, “Bu bir Milli Mücadele bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı