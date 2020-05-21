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Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda Kovid-19 sessizliği

Çankırı'da her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda ilkbaharda canlanan doğa ayrı bir güzellik sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:18:59 -
Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda Kovid-19 sessizliği

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da her mevsim farklı bir güzellik sunan Hazım Dağlı Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ilkbaharda canlanan doğaya rağmen sessiz günler yaşıyor.

Yüklüköy yaylası mevkisinde bulunan 126,3 hektar alana sahip tabiat parkının etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili.

Tabiat parkı, kolay ulaşımı, manzarası ve temiz havası ile günübirlik ziyaretçilerin dışında doğa yürüyüşü yapmak, bisiklet sürmek, manzara seyretmek, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenleri cezbediyor.

Önceden ormanlık alanlarda doğa yürüyüşü yapmak, gölet manzaralı bungalov evlerinde güzel bir gün geçirmek isteyenler, göl çevresinde mangal yapanlar, doğa fotoğrafçıları ve yeşille iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği tabiat parkı, Kovid-19 tedbirleri ve uygulanan kısıtlamalar nedeniyle şu sıralar sakin günler geçiriyor.

İlkbaharda canlanan doğası ile ayrı bir güzellik sunan Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nı 2018 yılında 3 bin 154, 2019 yılında ise 4 bin 740 kişi ziyaret etti.

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