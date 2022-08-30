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Dünya Hayvanat bahçesine tırmandı, aslana yem oldu
Dünya

Hayvanat bahçesine tırmandı, aslana yem oldu

Gana'daki yetkililer, başkent Accra'da bir hayvanat bahçesine tırmanan bir adamın aslan tarafından parçalanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 23:07:00 -
Hayvanat bahçesine tırmandı, aslana yem oldu

Gana'daki yetkililer, başkent Accra'da bir hayvanat bahçesine tırmanan bir adamın aslan tarafından parçalanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, orta yaşlı bir adamın pazar günkü saldırıdan sonra aldığı yaralardan dolayı öldüğünü belirtti.

Yaban hayatı yetkilileri, adamın iki nadir beyaz aslan yavrusunu çalmayı planlamış olabileceğinden şüpheleniyor.

Kurbanın cesedi hayvanat bahçesinden alınarak yerel bir morga götürüldü.

Gana'da birçok kişiyi şokta bırakan olayın ardından Accra Hayvanat Bahçesi geçici olarak halka kapatıldı.

Polis, saldırganın amacını belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay meydana geldiğinde bir aslan, bir dişi aslan ve iki beyaz yavrusu muhafazadaydı.

Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Benito Owusu Bio gazetecilere verdiği demeçte, "Aslanların yavruları var, bu yüzden çok yaklaşırsanız bebeklerini almaya çalıştığınızı hissedebilirler. Halkımızın böyle bir şeyden vazgeçmesini istiyoruz” dedi.

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