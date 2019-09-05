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Hayvanat bahçesi sakinlerinin beslenme saati

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki fok ve penguenlerin beslenmeleri su altı kameralarına, aslana yiyecek verilmesi de drone görüntülerine yansıdı

05 Eylül 2019 Perşembe 09:05
Hayvanat bahçesi sakinlerinin beslenme saati

BURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesindeki fok ve penguenlere yiyecek verilmesi su altı kamerasına yansıdı. Aslanların beslenmesi de drone'la görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 21 yıl önce kurulan ve bin 300 hayvana ev sahipliği yapan tesis, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi okulların tatile girdiği haziran ayı ortasından bu yana yaklaşık 3 ayda 90 bini öğrenci 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Son dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın özel ilgisi ve desteğiyle genişletilen tesiste kuruluşunda 70 olan tür sayısı 137'ye çıkarıldı. Ayrıca, hayvan barınakları ile 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi bulunuyor.

- Penguenlerin balık kapma mücadelesi

Hayvanat bahçesindeki görevliler, hayvanların doğal yaşamlarına en yakın şekilde beslenmeleri için farklı yöntemler uyguluyor.

Görevliler, aslanların avcılık özelliklerini unutmaması için etleri doğrudan vermek yerine bahçedeki ağaç gövdelerine gizliyor. Saklanan etleri koklayarak bulan aslanlar, ağaçlara tırmanarak bunlara ulaşıyor. Aslanların beslenmesi drone'la havadan kaydedildi.

Penguenler ise bakıcılarının suya attığı balıkları kapmak için mücadele ediyor. Bunda başarılı olamayanlar ise bakıcılarının elinden besleniyor.

Hayvanat bahçesindeki sevimli fok ise bakıcısının havuzun farklı köşelerine attığı balıkları bularak iştahla yiyor.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören fokun beslenme anı ile penguenlerin balık kapma yarışı su altı kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:05
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  3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
  4. Fok
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