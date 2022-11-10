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Yerel Hayvan hırsızları enselendi
Yerel

Hayvan hırsızları enselendi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ‘hayvan hırsızlığı’ suçundan aranan ve toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, çalışmalarda toplamda 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 19:11:00 -
Hayvan hırsızları enselendi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Mevlana, Mimarsinan, GevherNesibe ve Sancaktepe mahallelerinde yapılan çalışmalarda; ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan’, ‘hayvan hırsızlığı’ ve ‘otodan hırsızlık’ suçlarından aranan ve toplamda 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., ‘kasten öldürme’ suçundan aranan ve toplamda 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile birlikte toplamda 16 şahıs yakaladı.

Yakalanan şahıslardan 5’i ekiplerce cezaevine teslim edilirken, 11 şahıs da gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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