Hayriye Türksoy Dünya Şampiyonası’na Gitmeyi Garantiledi

Kickboks’ta sayısız başarıları bulunan Kayseri’nin ’altın kızı’ Hayriye Türksoy, Erzurum’daki Kickboks Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak Dünya Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi.

1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Kickboks Türkiye Şampiyonasında 48 kiloda ringe çıkan Kayseri Spor A.Ş. sporcusu Hayriye Türksoy, rakiplerini yenerek Türkiye Birincisi oldu. Türksoy aldığı bu başarı sonrasında Antalya’da yapılacak olan Kickboks Dünya Şampiyonası’na gitmeyi de garantilemiş oldu.

Başarılı sporcu Hayriye Türksoy, Kickboks Türkiye Şampiyonası’nda ikinci bir sevinç daha yaşadı. Türksoy’un yetiştirmiş olduğu sporcular da Türkiye Şampiyonası’nda 9 derece elde ederek Kayseri’ye döndü. Erzurum’da düzenlenen Kickboks Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcuların almış olduğu dereceler şu şekilde

Minik Bayanlar 47 kg Ayşegül KOÇER Türkiye 3.sü

Minik Erkekler +47 kg Hacı Mustafa Saltık Türkiye 3.sü

Yıldız Erkekler 47 kg Çağrı Armut Türkiye 3.sü

Yıldız Bayanlar 42 kg Seher Ertürk Türkiye 3. sü

Yıldız Bayanlar + 65 kg Aleynanur İlbeyli Türkiye 3.sü

Yıldız Erkek 57 kg Mustafa Korkut Türkiye 3. sü

Genç Bayanlar 48 kg Buğse Doğanay Türkiye 3. sü

Büyük Bayan 70 kg Zehra Yılmaz Türkiye 3. sü

Büyük Bayan 48 kg Hayriye Türksoy Türkiye 1.si