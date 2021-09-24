Hayrettin Karaman'ı hedef alan Akif Beki'ye sert tepki: Makamlarını kaybedince düşünceleri de değişenler...

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Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ı "iktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem." dediği iddiasıyla hedef aldı. Karaman'ın sözlerini çarpıtarak yorumlayan Akif Beki'ye Türkiye Düşünce Platformu'ndan sert tepki geldi.

"Karaman hoca ne haksızlığı savunur ne de doğruların söylenmesine itiraz eder. Onun söylediği ‘Her söylediğin doğru olsun ama her doğru her yerde söylenmez.’ kuralının bir yansımasıdır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Karaman'ın sözlerini çarpıtan Akif Beki'ye makamını kaybedince muhalefet saflarına geçtiği hatırlatıldı ve "Karaman hoca, ‘Din nasihattir.’ hadisinin manasını makamlarını kaybedince düşünceleri de değişenlerden daha iyi bilir. İktidarı uyarmanın da doğruları söylemenin de yol ve yöntemini Karaman hoca hem bilen hem de uygulayan istikamet sahibi bir ilim adamıdır." denildi.

Türkiye Düşünce Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir zamanlar iktidarı nimetlerinden en üst düzeyde faydalanan kimi basın mensuplarının, bugünlerde iktidara muhalefette birbirileriyle yarışıyor olmasını ibretle takip ediyoruz.

En son ömrünü İslam’a adamış binlerce öğrenci yetiştirmiş onlarca kitap telif etmiş Hayreddin Karaman hoca hakkında başlattıkları karalama kampanyasına bu zevatın öncülük etmesini de yine ibretle takip ediyoruz.

Başkan Erdoğan’ın şahsında güçlü Türkiye düşmanlığı yapan çevrelerin yürüttüğü kara propaganda sürecinde o propagandanın bir parçası olmamak gerektiğini söyleyen Karaman hocanın yazılarını haksızlığıa prim vermek olarak değerlendiren yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

Karaman hoca ne haksızlığı savunur ne de doğruların söylenmesine itiraz eder. Onun söylediği ‘Her söylediğin doğru olsun ama her doğru her yerde söylenmez.’ kuralının bir yansımasıdır.

Karaman hoca, ‘Din nasihattir.’ hadisinin manasını makamlarını kaybedince düşünceleri de değişenlerden daha iyi bilir.

İktidarı uyarmanın da doğruları söylemenin de yol ve yöntemini Karaman hoca hem bilen hem de uygulayan istikamet sahibi bir ilim adamıdır.

Kamuoyuna duyurulur.