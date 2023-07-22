Hayırlı sabahlar Filipinler... Filipinler Covid-19 için uygulanan acil durumu kaldırdı

Filipinler'de, Covid-19 salgınıyla bağlantılı olarak sağlık alanında uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr tarafından yayımlanan kararnameye göre sağlık alanında yalnızca olağanüstü hallerde geçerli olan önceki tüm talimat, genelge ve yönergeler geri çekildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi (PCO) Sekreteri Cheloy Garafil, konu hakkında yaptığı açıklamada, Covid-19'un belirli bir alt nüfus için ciddi bir endişe olmaya devam ettiğini ancak mevcut sağlık sisteminin mücadelede yeterli olacağını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, Sağlık Bakanlığı (DOH) tarafından bildirilen ilk Covid-19 vakasının ardından 8 Mart 2020'de bir halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

4 Mayıs 2023'te, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri Acil Durum Komitesi (WHO), Covid ile ilişkili ölümlerdeki azalma eğilimini, hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım ünitesine yatışlardaki düşüşü ve SARS-CoV-2'ye karşı yüksek düzeyde nüfusun bağışıklık kazandığına dikkat çekti.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 5 Mayıs'ta komitenin tavsiyesine katıldı ve Covid-19'un artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığına karar verdi. (İLKHA)