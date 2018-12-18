Bir yaşındaki çocuk, yaptığı hareketlerin nelere sebep olacağını tahmin edemez. Objeler dikkatini çeker ve eline alıp incelemek ister. Bu onun öğrenme gücünü arttırır, tabii bu her şeyi eline almasına izin vermeniz demek değildir. Hayır derken, onu disiplin ettiğinizi hissettirmeden hayır demeyi bilmelisiniz, çocuğunuz sizin hayırlarınızı ceza veya disiplin olarak almamalı.

Öncelikle, ev ortamında çocuğumuzun zarar görmeden oyun oynayacağı ortam olmalı. Çünkü ne kadar az zarar verecek eşya olursa o kadar hayır dersiniz.

Yapabileceği davranışları da hatırlatmak gerekebilir, çekyatın üzerinde zıpladığında, orda zıplanmaz, istersen çıkalım bahçede zıplayalım diyebiliriz. Çocuk hafızası zayıftır, bunu göz önüne alarak 2 gün sonra tekrar aynı şeyi yaşayabiliriz sabırlı olup aynı tutarlılıkla davranmalıyız. Bazı çocuklar için sözden daha çok yüz ifadesi önemlidir. O zaman yapmamız gereken, bir şeyi anlatmaya çalıştığımızda aynı boy hizasına gelip, anlatın, bu arada yüz ifadenizi görmesini sağlayınız.



Arkadaşınızla, oturmuş sohbet ederken, çocuğunuzun, arkadaşınızın çocuğuna vurduğunu görürseniz, sizin tepkiniz, “hayır vurmamalısın, bu arkadaşının canını yakar” diyerek uyarmak olmalı. Ona yaptığının yanlış olduğunu söyleyip, takibe alın, eğer yine vuruyorsa, onu oradan alıp eve gidin. Asla vurmayın, üç yaş grubuna ceza verilmesi uzmanlarca uygun görülmüyor. Vurmak, onun vurmayı kabul edilebilir bir davranış zannetmesine yol açabileceği için yanlış bir davranıştır.