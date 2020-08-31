Hayatlarını kurtaran sahibini parçaladılar!

Hayvan hakları savunuculuğu yapan West Matthewson isimli hayvan sever birkaç yıl önce hayatını kurtardığı iki dişi aslanın gazabına uğradı.

Yıllardır birlikte olduğu dişi aslanları yürüyüşe çıkaran 68 yaşındaki hayvan hakları savunucusu saldırıya uğradı. Ölümcül yaralar adam, eşinin müdahalelerine rağmen aslanların elinden alınamadı. Adam daha sonra kan kan kaybından ölerek vefat etti.

Matthewson aslanları bir av çiftliğinden kurtarmıştı. Aslanları çiftlikten alan adam onları doğal ortamına bıraktı.

Üç yıl önce bir kişiyi daha öldüren bu aslanları agresif olmadıkları gerekçesiyle sonuna kadar savunmuştu.

Şimdilik barınağa bırakılan aslanlar daha sonra doğal ortamına salınacaklar.

Şimdi ise ortada ölmeden hemen önce çekilmiş fotoğraf kaldı.