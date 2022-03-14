Hayati Altay: Dünyanın barış sigortası Recep Tayyip Erdoğan’dır!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı Yazar Hayati Altay, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşına dair Mehmet Özmen’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FETÖ’nün ilk hüsrana uğradığı ülke Rusya olmuştur”

Türkiye’nin dünyanın 170 ülkesinde FETÖ terör örgütüyle mücadele ettiğine dikkat çeken Hayati Altay, “FETÖ’nün hüsrana uğradığı ilk ülkelerden birisi Rusya olmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra FETÖ, gözünü Müslüman nüfusun çoğunlukla olduğu bölgedeki Rusya Federasyonu içindeki özerk cumhuriyetlere dikmişti. 200’li yılların başında Rusya’da bulunun FETÖ okullarının kapatılması Putin açısından önemli bir adım olmuştur. Okulları kapatılan FETÖ, iş dünyası ve akademi çevresiyle Rusya’da tutunmaya çalışmıştır fakat başarılı olamamıştır.” dedi.

“Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye büyük bir felaketten kurtuldu”

“Putin’in FETÖ’yü ne zaman keşfettiğini Türkiye olarak iyi anlamamız gerekiyor” diyen Hayati Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerika’nın beslediği PKK’yı destekleyen Rusya nedense FETÖ’yü hiçbir zaman desteklemedi. Bugün Amerika’nın Rusya’ya karşı NATO’nun yapamayacağı çok önemli kritik operasyonları FETÖ’ye yaptıracaklardı. FETÖ’nün eliyle yapılacak olan tüm bu darbe ve operasyonların önüne Rusya ve Putin bir şekilde geçti. Türkiye aslında, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 15 Temmuz’la birlikte büyük bir felaketten de kurtulmuş oldu.”

“Türkiye-Rusya savaşının eşiğinden Türkiye dönmüş oldu”

Önemli ve kritik bir ayrıntıya dikkat çeken Hayati Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rusya, kendi istihbarat sistemiyle FETÖ’yü yok etti. FETÖ’yü yok etmeselerdi biz Türkiye olarak Rusya ile savaşın eşiğine gelebilirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle Türkiye-Rusya savaşının eşiğinden de aynı zamanda dönülmüş oldu.”

“Recep Tayyip Erdoğan dünyanın barış sigortası olmuştur”

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye’nin rolünü değerlendiren Hayati Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün dünyanın gözü ve kulağı bu savaşta bir yandan da Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Türkiye’nin ortaya koyduğu tutum, bütün dünya tarafından takdirle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın barış sigortası olmuştur.”