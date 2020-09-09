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Aktüel Hayat Eve Sığar Çağrı Merkezi ve sosyal medya hesapları açıldı
Aktüel

Hayat Eve Sığar Çağrı Merkezi ve sosyal medya hesapları açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından, güvenli sosyal hayatın bir parçası haline gelen ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına yönelik, vatandaşlardan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı oluşturuldu - Vatandaşlar, uygulamayla ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat, "0850 477 04 77" numaralı çağrı merkezi ve "twitter.com/_hayatevesigar" adresinden sorularını yöneltebilecekler

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:51:59 -
Hayat Eve Sığar Çağrı Merkezi ve sosyal medya hesapları açıldı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sürecinde hayata geçirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ilişkin vatandaşlardan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı oluşturuldu.

Vatandaşlar, HES uygulamasıyla ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat, "0850 477 04 77" numaralı çağrı merkezini arayabilecekler. Bunun yanı sıra "twitter.com/_hayatevesigar" adresinden sorularını yöneltebilecekler.

HES uygulamasıyla vatandaşlar, yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor. Uygulama ile ayrıca, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market ve duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de vatandaşların bilgisine sunuluyor.

Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu gibi bilgilerle seyahatlerde kullanılan HES Kodu da uygulama üzerinden alınabiliyor.

Güvenli Alan uygulamasıyla vatandaşlar, bulundukları mekanlardaki kişi sayısı ve riskli kişi sayısını da görebiliyor.

Uygulama üzerinden yapılabilecek ihbarlarla da maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uymayan işletmelerin denetlenmesi sağlanabiliyor.

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