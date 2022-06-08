  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hayalleri suya düştü! Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın yüzüne söyledi
Spor

Hayalleri suya düştü! Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın yüzüne söyledi

Açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Avrupa'da kalmak istiyorum. Acun abiyle bir görüşmem oldu. Orası çok sert bir lig, çok sık bir takvim var. İnşallah çok başarılı olur ama Hull City'i fizik olarak kaldırabileceğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 12:39:00 -
Hayalleri suya düştü! Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın yüzüne söyledi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen ve sözleşmesi sona erdiği için serbest statüde bulunan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, eski takımı Beşiktaş'a döneceği iddiaları net konuşurken Ahmet Nur Çebi'ye de tam destek verdi. Yılmaz, Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı.

Lille ile sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. 37 yaşındaki tecrübeli golcü, yaptığı açıklamada, "Net bir şekilde söylüyorum, Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor zaten, bu tercihlerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Acun abiyle bir görüşmem oldu"

Türkiye'den hiçbir takımla görüşmediğinin altını çizen Burak Yılmaz, "Avrupa'da kalmak istiyorum. Acun abiyle bir görüşmem oldu. Orası çok sert bir lig, çok sık bir takvim var. İnşallah çok başarılı olur ama Hull City'i fizik olarak kaldırabileceğimi düşünmüyorum." itirafında bulundu.

Burak Yılmaz şu açıklamaları yaptı:

Oy kullanacak olsam oyumu Ahmet Nur Çebi’ye verirdim

Hiçbir hedefimiz olmayan bir sezonu oynarken Başakşehir’i yenip şampiyonluk hedefimiz haline geldi. Attığım gol bu hedefin yolunu açan goldü

Beşiktaş’a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor

Batshuayi bence benden daha iyi bir golcü.

Çok önemli başarılar elde ettim ama bana hala sürekli düşüyor olmamla ilgili sorular soruluyor. Bunun vicdansızlık olduğunu düşünüyorum.

Amacım ülkemizi Dünya Kupası’na getirip, bırakmaktı. Kafa olarak çok yorulmuştum. Böyle bıraktığım için biraz gurur duyuyorum. Bıraktırılmadım, itibarsızlaştırılmadım.

Acun Ağabey ile bir görüşmem oldu. Orası çok sert bir lig, bunu kaldıramayacağımı söyledim. “Tamam bir tane daha santrafor alacağım” dedi ama Hull City’i kaldırabilecek 60-70 maç oynayabilecek düzeyde ona yardımcı olabileceğimi düşünmüyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay