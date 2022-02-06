Hawaii'de içme suyuna jet yakıtı sızdı, binlerce kişi hastanelik oldu!
Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastanelik oldu.
ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.
6 bine yakın kişi zehirlendi
Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Ada halkı deponun kapatılmasını istiyor
ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.