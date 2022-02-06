  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hawaii'de içme suyuna jet yakıtı sızdı, binlerce kişi hastanelik oldu!
Dünya

Hawaii'de içme suyuna jet yakıtı sızdı, binlerce kişi hastanelik oldu!

Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 19:05:00 -
Hawaii'de içme suyuna jet yakıtı sızdı, binlerce kişi hastanelik oldu!

ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.

6 bine yakın kişi zehirlendi

Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Ada halkı deponun kapatılmasını istiyor

ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay