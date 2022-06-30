Havuçlu bisküvili kek tarifi: Havuçlu bisküvili pasta

Havuçlu Bisküvili Kek Tarifi İçin Malzemeler

1 kg havuç

5 su bardağı su (bardak ölçüsü 237 ml)

2 su bardağı şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı limon suyu

5 yemek kaşığı (tepeleme) nişasta (ben mısır nişastası kullandım)

1 su bardağı su

Petibör bisküvi

Üzeri için ceviz

Havuçlu Bisküvili Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce 24cm X 34cm borcamı ıslatıp hazırda bekletin, (bu ölçüler büyük borcama göre ayarlı, daha küçük borcam kullanırsanız, malzeme miktarını azaltın). Havuçları soyun, iri iri doğrayıp 5 bardak su ile haşlayın, iyice yumuşayınca hafif soğutun ama suyunu süzmeyin. Haşlanan havuçları suyuyla beraber rondodan geçirin ve püre yapın. Püreyi tekrar tencereye alın, içine şeker, vanilya, limon kabuğu ve limon suyunu katıp devamlı karıştırarak kaynatın. Kaynayınca ocağı kısın. Ayrı bir kasede 5 yemek kaşığı nişastayı 1 su bardağı suda çırpın. Pütürleri gidince havuç püresine katın, iyice koyulaşana kadar kısık ateşte kaynatın. Muhallebi kıvamında olacaktır. Ocağı kapatın ve biraz soğumaya bırakın.

Bu arada borcamın tabanını kapatacak kadar petibör bisküvi dizin (bu ölçüdeki borcam için her kata 20 bisküvi gerekti ve ben görünümün hoş olması için dört kat yaptım. Siz dilediğiniz gibi döşersiniz).

Havuç muhallebisi bitene kadar kat kat bisküvi ile muhallebiyi sırayla döşeyin. Üzerini ben büyük çatalla çizip desen verdim, siz tercihe göre süslersiniz. Hazırladığınız keki en az iki saat (veya tamamen soğuyana kadar) dolapta dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın. Üzerine ezilmiş ceviz çok güzel yakıştı, ama hindistan cevizi, Antep fıstığı veya fındıkta olur. Şimdiden afiyet olsun.