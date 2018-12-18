Havalar soğudu, tedbirli olun



Hastalığa yakalanmamak şu günlerde dikkat istiyor. Önlem gerektiriyor. Bu dönemde bağışıklık sistemini desteklemek için çeşitli baharatlarla zenginleştirilmiş yeşil çay başta olmak üzere bitki çaylarından destek alınabilir. Yeşil çay ile birleşen tarçın, karanfil, zencefil, kakule ve karabiber gibi baharatlar antimikrobiyal etkisi ve canlandırıcı desteği ile zinde kalmaya yardımcı oluyor.

Yeşil çay antioksidan bileşikler bakımından zengin. Tarçının da uçucu bileşenlerinin mikroorganizmalar üzerinde etkisi müthiştir. Soğuk algınlığında çay olarak içilmesi ya da yoğun derişimli çayının gargara olarak uygulanması yararlı..

Karanfilin içerisinde bulunan uçucu özellikteki bileşenlerin de ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında, bakteri, mikromantar veya virüslerin yol açtığı ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik ve ağrı hissini hafifletici etki gösterdiğini unutmamak gerek. Zencefil içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi bulunuyor.

Kakule, bakteri ve virüsler üzerinde etkilidir. Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde yararlıdır ve ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkilidir.

Toz karabiberin meyveleri ile hazırlanan çayın gargarası boğaz enfeksiyonlarında yararlı. Özellikle boğazda soğuk algınlığı belirtilerinin ilk hissedildiği süreçte uygulanması durumunda daha etkili olmakta..