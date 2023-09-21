Havalar serinledi Aydınlıların gezi rotası değişti

Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Kaz Dağları sadece Türkiye için değil, tüm Dünya için çok önemli bir önemli yerlerin arasında yer alıyor. Alpler'den sonra dünyanın en önemli 2. oksijen deposu olarak bilinen Kaz Dağları muhteşem doğası ile ziyaretçileri kendine çekiyor. Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydınlılar da havaların serinlemesi ile birlikte gezi planlarını Kaz Dağları için oluşturmaya başladı. Ege Bölgesi’nde tur denilince ilk akla gelen firmaların başında gelen Fibar Tur misafirleri için sonbahar ve kış dönemi için yeni turlar düzenlemeyi sürdürüyor. Fibar Tur Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Barşık, 15 Eylül'e kadar süren Karadeniz turlarının Aydınlılardan yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, sonbahar döneminde tur rotalarını değiştirdiklerini söyledi.

Edremit Körfezi'nin kuzeyinde yer alan Kaz Dağları'nın yemyeşil doğası, temiz havası ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çekici doğal güzellikler arasında yer aldığını belirten Fibar Tur Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Barışık, tur rotasını bu yöne çevirdiklerini söyledi. Doğal güzelliğinin yanında efsaneleşmiş hikayeleri ve yemyeşil bitki örtüsü ile doğa turizminin öncüsü olurken Aydın'dan her hafta bu bölgeye çok sayıda vatandaş geziye gidiyor. Kaz Dağları'nın en önemli özelliklerinden birinin de Alp Dağları'ndan sonra en bol oksijenin bulunduğu yerler olduğunu belirten Barışık, "Kaz Dağları eko sistemi tamamen genç ormanlarla kaplı. Bunun yanı sıra bir çok endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Gezginler havaların serinlemesi ile birlikte rotalarını bu yöne çevirdi. Fibar olarak Kardeniz'den sonra şimdi bu bölgelere turlarımız başladı. Yoğun ilgi görüyor. Aydınlılar gerçekten sevmeyi ve vakitlerini dolu dolu geçirmeyi seviyor" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO