Havada yolculuk mayıs sonunda başlıyor

Akit Ekonomi

20 Nisan’da iptal edilen uçuşlara yeniden start verilmesinin turizme güç katacağı öngörülüyor.

Yolculara kolaylık

THY’den sefer tarihleriyle ilgili yolculara hitaben yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Covid-19 küresel salgını sebebiyle resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.”

Ücretsiz hizmet

Pegasus tarafından kamuoyuyla paylaşılan açıklamada da, “Covid-19 için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16 Mayıs 2020 tarihinden 27 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edildi. İptal olan uçuşlardan doğan ücretsiz açığa alma işlemi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması kanalıyla yapılabilir. Bileti açığa almak ücretsizdir. Ve bu bilet bir sene süreyle her rotada kullanılabilir” ifadelerine yer verildi.