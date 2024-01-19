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Dünya Havada korku dolu anlar! Uçak alev aldı
Dünya

Havada korku dolu anlar! Uçak alev aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 21:32:00 - 2024-01-19 21:36:19

ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Atlas Air'e ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, pistten havalanmasının hemen ardından kıvılcımlar saçarak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Atlas Air'den yapılan açıklamada, uçağın dün gece "kalkıştan hemen sonra motorunda arıza meydana geldiği" ve güvenli şekilde tekrar yere indiği belirtildi.

Kıvılcımlar saçtı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde uçağın havalimanından kalkışından hemen sonra sol kanat motorunda kıvılcımlar saçarak ilerlediği görülüyor.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçağın Porto Riko'ya gitmek üzere havalandığı, hemen ardından motor arızası bildirdiği ve daha sonra güvenli şekilde Miami Uluslararası Havalimanı'na döndüğü belirtildi.

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