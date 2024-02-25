Havada ‘Gara’da TSK operasyonu
Son dakika haberleri... Türk askeri sınır ötesinde terör örgütlerine geçit vermiyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor." denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi
Teknoloji
TSK envanterine yerli hava savunma sistemi! KORKUT'tan SİPER'e kadar tüm ürünler son kullanıcılarla buluştu!