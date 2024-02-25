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Gündem Havada ‘Gara’da TSK operasyonu
Gündem

Havada ‘Gara’da TSK operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-02-25 11:41:00 -

Son dakika haberleri... Türk askeri sınır ötesinde terör örgütlerine geçit vermiyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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