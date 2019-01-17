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Havada büyük devrim! Tüm dünyada bir ilk olacak

Çin'in beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20'nin, günümüzde kullanılan hayalet savaş uçaklarının hiçbirinde bulunmayan 2 kişilik bir pilot kabinine sahip olacağı açıklandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 18:41
Havada büyük devrim! Tüm dünyada bir ilk olacak

Çin'in beşinci nesil savaş uçağı J-20'nin, bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra 2 kişilik bir pilot kabinine sahip olacağı açıklandı. Günümüzde kullanılan tüm hayalet (stealth) uçaklarda tek kişilik koltuk bulunuyor olması, iki kişilik pilot kabini olan J-20’yi "dünyada bir ilk" konumuna taşıyacak.

"Savaş kabiliyeti artacak"

J-20'nin baş tasarımcısı olan Yang Wei, Mighty Dragon lakaplı bu uçağın tasarımı gereği özelleştirilebilir bir uçak olduğunu söyleyerek, "J-20, pilotların kontrol panelindeki büyük bilgilerle başa çıkmasına yardımcı olmak için ikinci bir koltuk ve ek bir panel ile donatıldı. Diğer ülkelerin sahip olmadığı değişikliklerin olması, Çin ordusunun asimetrik bir savaştaki kabiliyetini büyük ölçüde artıracak" diye konuştu.

Yükseltilmiş özelliklerdeki bir J-20’nin, daha gelişmiş aviyonik ve yangın kontrol sistemlerine, daha güçlü motorlara ve daha fazla silah yüküne sahip olacağını belirten Wei, "J-20 ayrıca Çinli FC-31'in yeni nesil uçak gemisine entegre edilmek için modifiye edilebilir" açıklamasında bulundu.

ABD, uçağın süpersonik hızı ve radarlar tarafından tespit edilmeden hava sahasına girme potansiyeli nedeniyle (hayalet uçakların özelliği), F-22'nin taktik bir bombardıman versiyonunu oluşturmak istedi. Ancak plan, ABD Hava Kuvvetleri’nin taktiksel bir strateji uçağı yerine stratejik bir bombardıman uçağı istemiş olması nedeniyle 2006 yılında geri çekildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:41
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Çin'in beşinci nesil savaş uçağı J-20
  3. Hayalet uçak
  4. İki kişilik pilot kabini
  5. dünyada bir ilk olacak
  6. Havada devrim

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