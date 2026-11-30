ANTIDOT 2ES, hava savunma sistemlerinin radarları öncelikli olmak üzere, radar sistemlerinin operasyon ortamında hassas konumlarının bulunması amacıyla geliştirildi. İnsansız Hava Araçlarına (İHA) kolayca entegre edilebilen ANTIDOT 2ES, radar sistemlerinin önce hassas yönünü, parametrelerini ve uygun uçuş profili ile birlikte konumunu tespit ediyor. İnsansız hava araçları çoğu zaman radarlar tarafından tespit edilip hava savunma sistemleri ile vurulmaktayken ANTIDOT sayesinde artık İHA’lara farkındalık sağlanıyor.

Takıldığı İHA’yı tehdit eden sistemleri tespit eden ANTIDOT, hassas konumlarını bularak bu tehditlerin imha edilmesini de sağlıyor. ANTIDOT Elektronik Destek Podu böylece diğer dost hava unsurları için de güvenli bir hava sahasının oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

İlk teslimatı 2025 yılında gerçekleştirilen ANTIDOT ED Podu hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Düşük ağırlık ve düşük güç tüketimi sayesinde Bayraktar TB2 seviyesi küçük İHA’lara dahi entegre edilebilen sistem, yine aynı özellikleri sayesinde takıldığı İHA’nın havada kalma süresine de minimum etki ediyor. Türkiye’de şimdiye kadar TB2, TB3, AKINCI, TUSAŞ ANKA ve AKSUNGUR hava araçlarına entegre edilen ANTIDOT 2ES 100 sistemi pek çok uçuşta yer alarak mükemmelleştirildi. ANTIDOT, hâlihazırda beş farklı ülkede aktif görev alıyor.

Kompakt yapısıyla platformlara hızlıca entegre edilebilen ANTIDOT Elektronik Destek Podunun dünyada bir eşi daha bulunmuyor. ANTIDOT 2ES sistemi ayrıca, yine ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2EA Elektronik Taarruz Podu ile birlikte görev yapabiliyor.