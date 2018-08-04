Havaalanına Sultan Alparslan'ın adının verilmesi sevinçle karşılandı

Eğitim Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, havalimanına tarihi bir şahsiyetin isminin verilmesine sevindiklerini söyledi.

Muş'un Sultan Alparslan'ın şehri olduğunu ifade eden Barışan "Alparslan'ın ilimizde anılmasını bir refah olarak kabul edebiliriz. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi bizim için çok önemli. Sultan Alparslan'ın ismi zaten ölümsüzdür. Hem ulusal hem de uluslararası alanda havalimanına ismi verilmesi Sultan Alparslan'ı daha da önemli hale getirerek konumunu güçlendirecektir." dedi.

Barışan, daha önce unutulan değerlerin, tarihi şahsiyetlerin yeni nesillere tanıtılması gerektiğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle medeniyet değerlerinin önemli mimarlarını, aktörlerini, tarihi kitapların sayfalarından çıkarıp bu tür kurumlara isimlerini vermesini, tanıtım açısından bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Unutulan, değersiz gibi gösterilen ancak Anadolu'nun kapılarını açan şahsiyetlerin bu şekilde tanıtılması ve değer verilmesi bizi mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımızdan bu olumlu adımları artırarak devam ettirmesini rica ediyoruz."

'TARİHE IŞIK TUTACAK'

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise Sultan Alparslan'ın Malazgirtli olarak kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Alparslan'ın isminin Muş Havalimanı'na verilmesinin Malazgirt halkı için çok önem arz ettiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Havalimanına Sultan Alparslan'ın isminin verilmesi bütün Malazgirt halkı için gurur kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'te verdiği önem, Sultan Alparslan'a verdiği değer, 26 Ağustos'ta Malazgirt'e gelecek olması bizi çok mutlu ediyor. Ecdadımızın isminin yaşatılması tarihe ışık tutacaktır. Anadolu'nun kapısı Türkler'e ilk olarak 1071'de Sultan Alparslan tarafından açıldı. Bu bizim için önemli."

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ise Sultan Alparslan'ın isminin havalimanında yaşatılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "İnsanın tarihine sahip çıkması kadar güzel bir şey yok. Muş'un Alparslan ile anılmasından daha güzel bir şey olacağını tahmin etmiyorum ve çok yerinde bir karar oldu. Kararı alan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

'ÇOK OLUMLU BİR KARAR OLDU'

Bulanık Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya da havalimanına Sultan Alparslan'ın isminin verilmesinin halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirtti.

"Alparslan'ın isminin daha önce bu havalimanına verilmesi gerekiyordu. Ama diğer hükümetler tarafından bırakılmadı. Geç de olsa çok olumlu bir karar oldu." diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararını sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Sultan Alparslan'ın isminin Muş havalimanına verilmesi büyük bir gelişmedir. Umarım bölge halkına ve Türkiye'ye ciddi anlamda katkı sağlar. Bütün toplumlar tarihleriyle vardır. Bu tarihi güçlü kılmak o ülkenin güçlü olmasını sağlamaktır. Türkiye'deki tarihi yerlerin isminin yaşatılması ile Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesareti tarihe ışık tutacaktır."

Havalimanının yeniden yapılıp tamamlanan terminal binasının 26 Ağustos'ta açılacağı belirtildi.