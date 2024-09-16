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Teknoloji Hava yolu şirketi, Starlink uydularıyla ücretsiz internet sunacak
Teknoloji

Hava yolu şirketi, Starlink uydularıyla ücretsiz internet sunacak

Yeniakit Publisher
2024-09-16 00:35:00 -
Hava yolu şirketi, Starlink uydularıyla ücretsiz internet sunacak

ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines, uçaklarında SpaceX'in Starlink uydularından ücretsiz internet hizmeti sağlayacağını duyurdu.

United Airlines, uçaklarında SpaceX'in Starlink uydularından ücretsiz internet hizmeti sağlayacağını açıkladı. Bu, Starlink'in bugüne kadarki en büyük uçak içi internet anlaşması olacak.

Starlink, dünyanın dört bir yanında internet erişimi olmayan kırsal kesimlere sunduğu hizmeti genişleterek, hava yollarına sunmaya başladı. Şirketi daha önce Hawaii Airlines ve bölgesel taşıyıcı JSX ile benzer bir anlaşma imzalamıştı.

Müşterilere ücretsiz sunulacak

United, önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.000'den fazla uçağının hepsinde Starlink'in internet bağlantısını sunmayı planlıyor. Hizmete yönelik testler 2025 yılının başlarında başlayacak ve aynı yılın sonlarına doğru hizmete girecek. Şirket, uydu internet hizmetini ücretsiz olarak müşterilerine sunacağını açıkladı.

SpaceX, 2020'deki çıkışından bu yana Starlink ağını ve hizmetin kapsamını istikrarlı olarak genişletti. Şirkete göre şu anda yörüngede 6000 Starlink uydusu bulunuyor ve 100 ülkede 3 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor.

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