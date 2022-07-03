Hava sıcaklıkları 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. Antalya'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığı 38 derecelere ulaşacak. Ankara'da ise sıcaklıklar 28 derece civarında olacak.

"Sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkacak"

3-9 Temmuz tarihleri arasındaki tahminlere göre; bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MGM, "Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.