Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot sınıfı muvazzaf subay alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvuru kılavuzunun ilgili bölümünde Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Hava Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Muvazzaf subay aday adaylarından, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edilecek, SUTASAK eğitiminin herhangi bir aşamasında başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir. Müteakip safhada pilot sınıfı muvazzaf subay adayları Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek uçuş eğitimlerine alınacak, bu eğitimlerin herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar hakkında 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 14/A maddesine göre işlem yapılacaktır. Tüm eğitimleri başarı ile bitirenler Hava Kuvvetleri Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ÖNE ÇIKAN VİDEO