Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Covid daha fazlaymış

Türk Toraks Derneği 24’üncü Kongresi’nde, hava kirliliği ile Covid-19 enfeksiyonu arasındaki ilişkiye dair önemli bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 10 ilde yapılan araştırmada, hava kirleticileri PM10, PM2.5 ve TSP’de pandemiye sebep olan SARS-CoV-2 virüsüne rastlandı. Science of the Total Environment adlı bilimsel dergide de yayınlanan araştırmada, 13 Mayıs-14 Haziran 2020 tarihlerinde, İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Eskişehir, Bolu, Konya, Bursa, Zonguldak ve Bursa’daki 13 noktada havadan 203 partikül madde örneği alındı.

Literatürdeki en kapsamlı araştırma

Örnekler çoğunlukla hastane bahçeleri, şehirlerin işlek alanları, kimi yerlerde de şehir dışında toplandı. Alınan partikül örneklerinin 20’sinde -yani yüzde 9.8’inde- Covid-19’a yol açan virüsün genetik materyali (RNA) bulundu.

Araştırmayla ilgili bilgi veren Türk Toraks Derneği Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Üyesi Dr. Nur Konyalılar, şunları söyledi: “Bugüne kadar yapılan çalışmalar Covid-19 ile hava kirliliği arasında önemli bir ilişki olduğunu işaret ediyor. Partikül madde (PM) ise hava kirliliğinin en önemli bileşenlerinden biri olarak virüsler de dahil olmak üzere enfeksiyon ajanları için taşıyıcı görevi yapabiliyor.

Araştırmamız ise bu konuda literatürde yapılan en kapsamlı çalışma olup, SARS-CoV-2’nin atmosferdeki partiküler maddelerle taşınabileceğini gösteriyor. Ancak bu şekilde taşınan virüsün hastalık yapıp yapmadığının ayrıca araştırma konusu.”

İstanbul, Tekirdağ ve Zonguldak’ta en yüksek

Araştırmanın yürütücülerinden göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Bayram, “İlginç olan en çok virüs, kirleticilerden PM 2.5 üzerinde çıktı. PM 2.5 çapları küçük olduğu için akciğerlere en çok zarar veren partiküller. Çapları 2.5 mikrondan küçük, alveol dediğimiz hava keselerine kadar ulaşıyor” dedi.

Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Covid-19’un ortaya çıkışı ve yayılımının da daha çok olduğunu belirten Bayram, şöyle devam etti: “Biliyoruz ki hava kirliliği ayrıca Covid’e hassasiyeti ve ölümleri artırıyor. Tekirdağ, Zonguldak ve İstanbul’daki hastane bahçelerinden alınan PM2.5 örneklerinde en yüksek virüs tespiti yaptık.”