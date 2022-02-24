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Dünya Hava indirme harekatı başladı! Ukrayna'dan dehşet görüntüler
Dünya

Hava indirme harekatı başladı! Ukrayna'dan dehşet görüntüler

Rus askerlerinin Ukrayna'nın en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Kharkiv'e hava indirme harekatıyla giriş görüntüleri yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 15:21:00 -

Rusya, bu sabah Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlattı. Putin haberi bizzat duyurdu ve "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Birçok şehre aynı anda saldırdılar

Bu gelişmenin akabinde başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere Harkov, Luhansk, Odessa, Zaporizhzhia ve Maripol şehirlerinde patlamalar meydana geldi. Rus askerleri birçok yeri bombaladı, saldırılarda Ukraynalı vatandaşlardan vefat edenler ve yaralananlar oldu.

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Yorumlar

Ömer

ABD savaşı çıkardı şimdi insanlar ölüyor yok yaptırım bilmem ne konuşuyor.Kinama yayınlıyor...
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