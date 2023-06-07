Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı
Kayseri'de oto lastik tamircisinde hava basıldığı sırada patlayan kamyon lastiği dükkanı birbirine katarken, lastik tamircisi yaralandı.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir oto lastik tamircisinde hava basıldığı sırada patlayan kamyon lastiği dükkanı birbirine kattı. Olayda lastik tamircisi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan oto lastik tamircisinde meydana gelen olayda, lastik ustası Hüseyin Ketme kamyon lastiğine kompresörle hava bastığı sırada lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle Hüseyin Ketme hafif şekilde yaralandı. Ketme, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kamerada
Öte yandan, Hüseyin Ketme’nin kamyon lastiğine kompresörle hava bastığı ve lastiğin şiddetli şekilde patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.