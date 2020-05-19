Hattat Hasan Çelebi, Hamid Aytaç ile anılarını canlı yayında anlattı:

İSTANBUL (AA) - Türk hat sanatının usta isimlerinden Hasan Çelebi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hattat Ahmet Kutluhan tarafından Instagram'da gerçekleştirilen yayına konuk oldu.

Hattat Hamid Aytaç'ın vefatının 38. yılına özel düzenlenen yayında Çelebi, Aytaç'la yaşadığı anıları ve hat sanatının inceliklerini anlattı.

Çelebi, Aytaç'la 18 yıl boyunca tanışık olduğunu ve ondan sadece cumartesi günleri ders aldığını söyledi.

Aytaç vefat ettikten sonra ortaya 50'den fazla talebesinin ortaya çıktığını ve kendilerini hiçbir zaman hocanın yanında görmediğini dile getiren Çelebi, "Hocanın cenazesinde gasilhaneden tabutu arabaya koymak için 3 kişi vardı. Tabutun altına girip arabaya koymak için dördüncü bir kişi yoktu. Yani bugün talebeleri çokmuş ama vefatında hiç kimse yoktu." dedi.

Çelebi, Aytaç'ın çalışmalarını Cağaloğlu'ndaki mekanında sürdürdüğünü aktararak, "Ölmeden önce 'Beni şeyhin yanında defnedin.' dedi. 'Mezar taşımı da sen yazarsın.' diye bana vasiyette buldu. Nasip oldu yazdık. Bu sene ziyarete kendisini gidemedik koronavirüs sebebiyle. İnşallah bu dönem bitince ziyaretine gideceğiz." diye konuştu.

O günden bugüne hat sanatına devam etmelerinin bir mucize olduğuna vurgu yapan Çelebi, "Çünkü hiç kimsenin bu işe gönül verdiği yoktu. Bilenler bile yol göstereceği yerde bana 'Niye bu işle uğraşıyorsun.' diyorlardı. Onun için de ben çalışmalarımı bilenlerden fikir almak için gösteremiyordum. O yüzden birçok eserimi kaybetmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Usta hattat, konuşmasında hat sanatına başlayan gençlere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Güzel bir meslek seçtiniz. Her ne kadar ilk zamanlar doyurur gibi görünmese de kazancı bereketlidir. Endişe etmeyin, az da olsa geçindirmeye yeter. Bereketi vardır. Siz yapacağınız işlerin en iyisini yapmaya gayret edin. Bu sanat yalnız insanların elini değil, ruhunu da terbiye eder. Bütün insanlar arasında size bir değer kazandırır. Bunun sebebi de Kuran'a bir hizmet olduğu içindir. Çünkü bir İslam hizmetidir. Ecdadın yaşadıklarını okumaya gayret ederek, onları da örnek alın. Her zaman beş vakit namazıma 'Ya Rabbi talebelerimizi Kuran'a hizmetinde muvaffak eyle' diye dua ediyorum."

Programda ayrıca Çelebi, Ahmet Kutluhan Balaban Tekkesi hat kursu öğrencilerinin Aytaç'ın ruhuna okuduğu hatimlerin duasını yaptı.

