  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
Spor

Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:47:00 -
Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Spor

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut "Biz muhakkak 3 puan parolasıyla sahada olacağ..
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?
Spor

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?

Milli maç ne zaman Türkiye-Portekiz maçı hangi gün? A Milli Futbol Takımızın, 2022 Dünya Kupası Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak. ..
Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?
Spor

Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?

2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay