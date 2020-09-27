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Spor Hatayspor, Paşa'yı puansız gönderdi
Spor

Hatayspor, Paşa'yı puansız gönderdi

Süper Lig’in 3. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek yükselişini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:44:00 -
Hatayspor, Paşa'yı puansız gönderdi

17. dakikada Selim Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

25. dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu’nun şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

57. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçtti. Orta sahadan Gökhan Karadeniz’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diouf’un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

80. dakikada Boupendza’nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

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