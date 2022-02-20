  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik
Spor

Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:19:00 -
Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay