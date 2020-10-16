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Spor Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Spor

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:30:43 -
Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

Atakaş Hatayspor'da 17'si futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken karşılaşmayı erteledi. Karar, TFF'nin internet sitesindeki maç programı sayfasına girildi.

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