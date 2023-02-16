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Gündem Hatay’ın Arsuz ilçesinde deprem
Gündem

Hatay’ın Arsuz ilçesinde deprem

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 23:29:00 - 2023-02-16 23:31:53
Hatay’ın Arsuz ilçesinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Hatay’ın Arsuz ilçesinde saat 22.47'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 9.26 kilometre altında meydana gelen deprem, Hatay'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Kızılay Başkanı Kınık'tan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Arsuz ilçesi yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Etkilerini inceliyoruz geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

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