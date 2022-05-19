Hatay'dan Kıbrıs’a feribot seferi
Hatay'dan deniz otobüsü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seferler başladı. İskenderun'daki Madenli Yat Limanı'ndan Girne'ye yapılan yolculuk 5 saat sürüyor.
Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak seferlerin ilki düzenlendi.
İlk deniz otobüsü, Madenli Yat Limanı'ndan gaziler ve davetlilerle hareket etti.
Seferler; salı ve cuma günleri saat 13.00'te Girne'ye gidiş, perşembe ve pazarları da Girne'den saat 14.00'te dönüş olarak yapılacak.
Hatay-Kıbrıs feribot bilet fiyatı
750 lira olarak belirlenen biletleri, öğrenciler 500 liraya alabilecek. Sefer süresi ise yaklaşık 5 saat olarak planlandı.