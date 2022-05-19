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Yerel Hatay'dan Kıbrıs’a feribot seferi
Yerel

Hatay'dan Kıbrıs’a feribot seferi

Hatay'dan deniz otobüsü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seferler başladı. İskenderun'daki Madenli Yat Limanı'ndan Girne'ye yapılan yolculuk 5 saat sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 16:18:00 -
Hatay'dan Kıbrıs’a feribot seferi

Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak seferlerin ilki düzenlendi.

İlk deniz otobüsü, Madenli Yat Limanı'ndan gaziler ve davetlilerle hareket etti.

Seferler; salı ve cuma günleri saat 13.00'te Girne'ye gidiş, perşembe ve pazarları da Girne'den saat 14.00'te dönüş olarak yapılacak.

Hatay-Kıbrıs feribot bilet fiyatı

750 lira olarak belirlenen biletleri, öğrenciler 500 liraya alabilecek. Sefer süresi ise yaklaşık 5 saat olarak planlandı.

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