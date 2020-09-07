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Aktüel Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor
Aktüel

Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendi kullandığı araçla yangın sahasına geçerek çalışmaları koordine etti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 02:18:42 -
Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesindeki yangına "karşı ateş" yöntemiyle müdahale sürüyor.

Akşam saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetkililerden aldığı bilginin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yangın sahasına geçti. Burada yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen ve koordine eden Pakdemirli, vatandaşlarla bir araya geldi, çalışmalara katılan personele kolaylıklar diledi.

Bakan Pakdemirli'nin inceleme sırasında arazi aracını kendisinin sürdüğü görüldü.

İki gün önce başlayan ve Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında devam eden söndürme çalışmalarında, ekiplerin yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltmak veya tamamen yok etmek amacıyla "karşı ateş" tekniğini de kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.

Bakan Pakdemirli'nin ilgililerle beraber bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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