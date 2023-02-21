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Gündem Hatay'daki depremlerin ardından AFAD'dan yeni açıklama
Gündem

Hatay'daki depremlerin ardından AFAD'dan yeni açıklama

AFAD, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek bölgedeki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 00:32:00 -
Hatay'daki depremlerin ardından AFAD'dan yeni açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 213 vatandaşın ise hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır.

42 ihbar yapıldı

Bölgede Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, İtfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK’lar ile enkaz altında kalan vatandaşlarımıza müdahale etmektedir. 112 Acil’e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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