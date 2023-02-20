Hatay'daki deprem 5 ülkede daha hissedildi!

Hatay merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki farklı deprem; Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Orta Doğu'da birçok ülkenin sallanmasına sebep olan depremlerde, sınır komşumuz Suriye'de yine yıkım yaşandı.

Paniğe sebep oldu!

Depremin hissedildiği Hatay, Kahramanmaraş ve Adana başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar büyük panik yaşarken, 5 ülkede de hissedilen deprem sonrası sokaklara kaçıldığı bilgisine ulaşıldı.